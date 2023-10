Selbsthilfegruppen für Angehörige „Die meisten pflegen aus Liebe“

Oft ist das der Zeitpunkt, an dem sich Angehörige an die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle wenden. „Sie wollen wissen: Was kommt da noch auf uns zu? Was können wir machen, dass wir klarkommen?“ Auch die Frage nach einer Heimunterbringung kommt in der Beratung auf – jedoch meist erst in einer späteren Phase, wenn sich abzeichnet, dass die Pflege zu Hause nicht mehr zu leisten ist. „Ein früherer Zeitpunkt wäre manchmal besser“, findet Kirsten Bovenkerk. „Dann hätte der Pflegebedürftige noch eine Chance, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.“ Auch für die von der Pflege entbundenen Angehörigen böte das eine Chance, nämlich dem Erkrankten in einer entspannten Situation zu begegnen: „Man muss nicht mehr schimpfen“, bringt es die Expertin auf den Punkt.