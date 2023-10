Themenwochen Wir Pflegen Wie ist es, die eigene Frau zu pflegen?

Susi mag Hände. Sie schwingt ihre Eigenen gerne umher. Andere greift und hält sie gerne fest. Ein leichtes Leuchten hat sie dann in ihren Augen. Gerade greift sie nach einer Tasse Kaffe, die ihr Mann Ulrich Heise soeben auf den Couchtisch gestellt hat, an dem die beiden in ihrem Wohnzimmer sitzen. Susi, so nennt Heise seine Frau Susanne liebevoll, ist an Morbus Alzheimer erkrankt. Sie kann kaum noch sprechen, fühlt kaum noch Emotionen, hat vieles aus ihrem Leben vergessen. Um den Kaffee hat sie ihren Mann nicht gebeten.