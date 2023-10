St. Elisabeth-Akademie in Neuss Auszubildende finden Erfüllung in der Pflege

Rund 520 zukünftige Alten- und Krankenpfleger werden an der St. Elisabeth-Akademie im Neusser Hammfeld ausgebildet. Die Schule, die in Düsseldorf noch eine Dependance hat, ist weit und breit die größte ihrer Art. Drei Jahre dauert die Ausbildung zur Pflegefachkraft, ein Jahr lernt ein Pflegeassistent. Man kann direkt mit 16 Jahren die Ausbildung anfangen oder nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr. Es gibt aber auch viele Auszubildende, die bereits älter sind. Frauen nach der Kinderpause fangen im Alter von 40 Jahren die Ausbildung an, andere beginnen zwischen 40 und 50, um sich neu zu orientieren und nach einer nicht befriedigenden beruflichen Tätigkeit neue Herausforderungen zu finden. In Gesprächen mit Auszubildenden vor Ort hört man immer wieder das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun, den Menschen zu helfen, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu treten.