Pflege bei der Caritas in Kerken-Rheurdt „Hier guckt man auf den Anderen“

Serie | Rheurdt · Sabine Janda und Martin Deckers betreuen mit ihrem Team bei der Caritas seit vielen Jahren Menschen, die alleine nicht mehr zurechtkommen. Die beiden arbeiten gerne in Rheurdt und sprechen darüber, was für sie das Schönste an ihrem Job ist und wie sie Nachwuchs finden.

13.10.2023, 16:30 Uhr

Martin Deckers, Stabsstelle Kommunikation bei der Caritas (l.), und Sabine Janda, Leiterin des Pflegedienstes Kerken-Rheurdt (r.), leben für ihren Job und sind gerne auf dem Land tätig. Foto: Lena Steffens

Wenn Pfleger Daniel Hausbesuche in Rheurdt macht, erwarten ihn seine Patienten bereits. Er ist seit 20 Jahren bei der Caritas als Pflegefachkraft aktiv und in der Gemeinde bekannt wie ein bunter Hund. „Daher muss man auch darauf achten, dass man seine Arbeit gut macht“, sagt Sabine Janda, Leiterin des Pflegedienstes Kerken-Rheurdt. „Denn hier auf dem Land ist man ziemlich offen: Wenn man nicht gut arbeitet, spricht sich das schnell rum, dann hat man direkt einen schlechten Ruf.“