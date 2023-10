Wir pflegen So beraten Stadt und Krankenhaus Pflegebedürftige und Angehörige

Ein Sturz im Haushalt, ein leichtes Handicap oder eine Erkrankung verschlimmert sich plötzlich dramatisch – es kann ganz schnell gehen, dass ein Mensch pflegebedürftig wird. Eine unangenehme Vorstellung, mit der man sich nicht gerne auseinandersetzen mag, so lange nichts passiert ist. Diese Erfahrung macht auch Maike Peters. „Das Thema Pflege ist bei vielen Menschen ein blinder Fleck. Das wird lange ausgeblendet und wenn dann das Problem akut wird, weiß man oft nicht, wohin man sich wenden kann“, sagt die Mitarbeiterin der Stadt im Bereich Senioren und soziale Infrastruktur. Hilfe in einer solchen Situation bietet der in der Stadtverwaltung angesiedelte Pflegestützpunkt – und zwar auch schon, bevor man selbst oder ein Angehöriger pflegebedürftig wird.