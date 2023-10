Serie „Wir pflegen“ in Mönchengladbach Wo Pflegende Hilfe finden

In Umfragen, wie sich der Mensch sein Alter vorstellt, ähneln sich die Antworten in einem Punkt: Am liebsten so lange wie möglich zu Hause bleiben. Aber nicht jedem ist es vergönnt, bis ins hohe Alter fit zu bleiben und dann einfach beim Spaziergang tot umzufallen. Die meisten Senioren brauchen im Alter Hilfe. Dabei fängt die Pflegebedürftigkeit nicht erst bei einer beginnenden Demenz an. Auch Senioren, die täglich mehrere Zeitungen lesen und sich rege an Diskussionen beteiligen, können auf Pflege angewiesen sein. Meist müssen sich dann Angehörige darum kümmern. Aber wo soll man anfangen? Ein paar Tipps: