Serie „Wir pflegen“ Der Pflegebedarf in Mönchengladbach steigt drastisch

In weiten Teilen ist unsere Gesellschaft medizinisch gut versorgt, achtet auf gesunde Ernährung und setzt auf Bewegung. So bleiben manche Menschen fit bis weit in ihre 80er Jahre. Andere aber brauchen Unterstützung im Alltag, beim Essen, Duschen, bei der Medikamenteneinnahme. Die Mutter, den Vater zu Hause zu pflegen, kann zur Zerreißprobe werden. Wie ist die Situation in Mönchengladbach, und wo können sich Betroffene hinwenden?