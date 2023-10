Serie „Wir pflegen“ in Mönchengladbach Den Beruf mit der Pflege vereinbaren

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, und die wenigsten von ihnen möchten in ein Altenheim umziehen. Daheim versorgt zu werden, wünschen sich die meisten. Ob mit oder ohne Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes, bringen sich oftmals Angehörige oder Freunde in die Betreuung ein. Eine zusätzliche Belastung zu ihrem Job. 2021 wurden auf diese Weise in der Stadt 19.545 Menschen in ihrem Zuhause gepflegt, 28 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.