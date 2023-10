Interview mit Chefin des Gesundheitsamts Leverkusen Corona-Schutz für Risiko-Patienten

Stevens Während der Corona-Pandemie galten in den Pflegeheimen weitreichende Hygienemaßnahmen, um die Bewohner und Bewohnerinnen so gut wie möglich vor der Verbreitung von Sars-Cov2 schützen. Diese konnten im Frühjahr 2023 beendet werden, da die Bevölkerung insgesamt und insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen durch mehrfache Impfung und teilweise durchgemachte Coronainfektion eine Basisimmunität gegen das Virus erlangt haben. Die Anwendung von Hygienestandards zur Verhinderung von Infektionskrankheiten und Verbreitung von Krankheitserregern bleibt jedoch ein wesentlicher Bestandteil in der Pflege älterer Menschen.