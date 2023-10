Abschied vom alten Leben Das darf man mit ins Heim nehmen

Viel ist es nicht, was man vom alten Leben ins neue mitnimmt. Eine antike Kuckucksuhr, an der das Herz hängt, Teppiche, Bilder, eine Anrichte, ein Sofa, eine paar Küchenutensilien, ein Fernseher und Kleinigkeiten. So beginnt des Daseins letzte Station in einer Ein- oder Zweizimmer-Wohnung der Pflegeeinrichtung im CBT-Haus St. Franziskus an der Eichenfeldstraße. Und trotzdem ist das Wohnen dort begehrt. Viele Menschen, die nicht mehr für sich sorgen können, stehen auf der Warteliste.