Angebote in Krefeld Hospiz-Pflege gestaltet Leben bis zum letzten Tag

„Wir können das Versterben unserer Gäste oder Ausflügler nicht abwenden, aber wir können sie und ihre Familien dabei unterstützen, die Zeit bis zum Abschied so gut wie möglich zu gestalten und schöne Erinnerungen zu schaffen“ – so beschreiben Alexander Henes, Gesamtleiter Hospiz Krefeld, und Anja Claus ,Leiterin Stups Kinderzentrum, den Kerngedanken der „palliativen Pflege“ (lat. palliare gleich umhüllen) in einem Hospiz.