Wir pflegen Was die Seniorenheime in Kempen bieten

„Im Alter gut umsorgt.“ So lautet der Leitspruch der traditionsreichen Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, die in Kempen die beiden Seniorenheime, das St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße und das Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink, betreibt. Wie viele Zimmer gibt es in den beiden Heimen, wie viele Mitarbeitende sind dort beschäftigt? Was darf man mitnehmen, wenn man einzieht – und wie kommt man überhaupt an einen Heimplatz? Eine Übersicht.