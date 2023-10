Konzept hat überzeugt Innovative Tagespflege aus Hückelhoven ausgezeichnet

Mit diesem Konzept hat die Lambertus gGmbH mit ihrem Geschäftsführer Marcel Ballas im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. In Teilen des ehemaligen Hotels am Park an der Jülicher Straße wurde eine Tagespflege für junge pflegebedürftige Menschen ohne angeborene Gehirnerkrankung eingerichtet – bundesweit einmalig. Zur Eröffnung hatte sich auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit einer Videobotschaft an die Verantwortlichen der Lambertus gGmbH gewandt: „Es ist etwas Besonderes, was Sie in Hückelhoven geschaffen haben.“