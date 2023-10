Pflege im Bergischen Land Viele gute Gründe für die Tagespflege

Zurzeit besuchen 48 Tagesgäste an bis zu fünf Tagen in der Woche die Tagespflege, die von Montag bis Freitag geöffnet hat. „Wir haben auch den Samstag schon angeboten, was aber kaum genutzt wurde“, berichtet Georgina Kovacs. Aufgenommen wird, wer einen Pflegegrad hat. Die Pflegekasse übernimmt – je nach Grad und Anzahl der in Anspruch genommenen Tage – einen Großteil der Kosten. Alles, was darüber hinaus geht, zahlen die Gäste aus eigener Tasche.