Sicherheit für Zuhause und unterwegs Unwohl gefühlt – beinahe gestorben

Es war der klassische Fall: Ein alleinlebender älterer Mensch stürzt und bricht sich den Schenkelhals. Gut, wenn er dann Hilfe rufen kann – am besten ganz einfach per Knopfdruck: per Hausnotruf. In diesem speziellen Fall war der Verletzte aber hunderte Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Das Unglück passierte bei einer Wanderung an der Zugspitze. „Wir haben das mobile Notrufgerät via GPS geortet“, berichtet Jörg Lünstroth. „Der Kunde war erstaunt, dass innerhalb von zehn Minuten die Bergwacht neben ihm stand.“