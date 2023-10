Wie viel Individualität im Heim ist möglich? Erinnerungen an das alte Zuhause

Serie | Grevenbroich · Bei ihrem Einzug in das Seniorenhaus Lindenhof hat Brigitte Pannen (80) einiges von früher mitgenommen. In neuer Umgebung erinnern sie an das alte Zuhause. Was mitgebracht werden darf – und worauf verzichtet werden muss.

16.10.2023, 13:56 Uhr

Die Puppe begleitet Brigitte Pannen aus Kapellen schon seit vielen Jahren. Sie ist auch im Seniorenhaus Lindenhof dabei, wo die 80-Jährige mittlerweile wohnt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Friedhelm Ruf

Puppe und Teddy haben keine Namen. Aber sie sind immer da, wenn man etwas zum Liebhaben braucht. Sie begleiten Brigitte Pannen schon viele Jahre. Nun sind der Teddybär und die Puppe auch im Seniorenhaus Lindenhof dabei, wo die 80-Jährige inzwischen wohnt. „Das ist eine Erinnerung von zu Hause“, sagt Pannen. Aber sie sind nicht die einzigen, die von früher dabei sind. Eine Kommode, der Fernseher, das Radio: Sie alle standen auch in der früheren Wohnung in Kapellen, wo Brigitte Pannen zuletzt gewohnt hatte. Der gemütliche Sessel war da noch nicht dabei, den hat sie von ihrer Tochter bekommen, als sie in den Lindenhof einzog.