Deutschland bei Akademisierung der Pflege im Rückstand Neuer Schritt gegen Personalmangel – Pflegestudium wird vergütet

Das am Freitag auch vom Bundesrat beschlossene Pflegestudiumstärkungsgesetz sieht konkret vor, dass die Pflegeausbildung an den Hochschulen künftig im Rahmen eines dualen Studiums mit Ausbildungsvertrag erfolgt. Finanziert werden soll die Leistung über die bestehenden Ausgleichsfonds in den Bundesländern, die auch schon die berufliche Pflegeausbildung mitfinanzieren. In sie zahlen die Länder sowie alle Pflegeeinrichtungen ein. Die Höhe des Einkommens für dual Studierende ist nicht gesetzlich festgelegt und kann vom jeweiligen Arbeitgebern selbst bestimmt werden.