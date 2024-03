Fragen und Antworten Lohnt sich eine Pflegetagegeld-Versicherung?

Achten sollte man darauf, dass die Versicherung in allen fünf Pflegegraden leistet. „Die höchste Kostenbelastung entsteht bei stationärer Pflege in Heimen“, sagt Julia Alice Böhne. Da ab Pflegegrad 3 in aller Regel eine stationäre Pflege notwendig sei, müsse dies im Tarif enthalten sein. „Tarife, die ausschließlich im Fall stationärer Pflege leisten, sind nur sinnvoll, wenn man sich auf eine stationäre Pflege festlegen möchte“, sagt die Versicherungsexpertin.