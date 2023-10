Ausbildung in Duisburg Warum Sandrine in der Pflege arbeiten will

„Ich möchte gerne Menschen unterstützen“, sagt die 18-jährige Sandrine Matysek. Frisch nach ihrem Schulabschluss ist die Duisburgerin aus Hochfeld in ihr Berufsleben gestartet – als Auszubildende zur Pflegefachassistenz. Und das trotz der vielen bekannten Herausforderungen in der Pflege. Am Allgemeinen Aus- und Weiterbildungsinstitut Deutschland (AAWID) in Hamborn absolviert sie die einjährige Ausbildung.