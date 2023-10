Seniorenresidenzen in Düsseldorf „Für ein normales Heim bin ich noch zu jung“

Für Günter P. und seine Lebensgefährtin Heidrun R. war es eine bewusste Entscheidung: „Wir haben uns im Vorfeld viele verschiedene Häuser in ganz Deutschland angeschaut. Am Ende sind wir dann aber doch in Düsseldorf geblieben.“ Seit rund einem Jahr leben die beiden Senioren in der Premium-Residenz Grafenberg direkt am Staufenplatz.