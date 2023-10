Pflege in Düsseldorf „Wir möchten niemanden alleine lassen“

Der demografische Wandel führt dazu, dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird. Damit steigen auch die Bedarfe an Unterstützung und Pflege. Viele Aspekte spielen dabei mit in die Lebensgestaltung hinein: die eigene Mobilität, die Gesundheit, aber auch das soziale Umfeld. „Viele Menschen im Alter wissen aber nichts von den Hilfsangeboten, die ihnen zur Verfügung stehen. Oder sie sehen schlicht nicht, dass sie Unterstützung benötigen“, sagt Anke Müller, stellvertretende Leiterin des Amtes für Soziales und Jugend. Dies sei die Stelle, an der die Stadt mit einem breit gefächerten Angebot ansetzte. „Wir stehen in vielfacher, niedrigschwelliger Weise beratend zur Verfügung und helfen so etwa beim Ausfüllen von Formularen oder auch nur beim Identifizieren nötiger Handlungsfelder“, fasst sie zusammen.