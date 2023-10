Senioren in Dormagen Den richtigen Pflegedienst finden

Manchmal geht es ganz schnell. Die Oma muss nach einem Oberschenkelhalsbruch zu Hause gepflegt werden, der Vater nach einem Schlaganfall. Aber meistens ist es ein schleichender Prozess. Bei den meisten Menschen kommt irgendwann der Punkt, an dem sie sich eingestehen müssen: Ich schaffe meinen Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe. Was dann? Wer kümmert sich um Mutter und Vater, die im Alter nicht mehr alleine zurechtkommen? In vielen Fällen können die Kinder die Pflege nicht selbst übernehmen und müssen sich nach einem ambulanten Pflegedienst umsehen.