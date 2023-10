Versorgungsprobleme in der Region Das sagt der Pflegereport über den Kreis Kleve aus

Bürokratie, Kostendruck, Fachkräftemangel – die Sorgen in der Pflege sind groß. Daran lässt auch der Pflegereport 2023 des Wissenschaftlichen Dienstes der AOK (Wido) keine Zweifel aufkommen. Aber was sagen die Forscher mit dem „Qualitätsatlas“ über die Situation in Pflegeheimen im Kreis Kleve? Eine wichtige Erkenntnis: Es kommt bei uns in Pflegeheimen überdurchschnittlich häufig zu einem dauerhaften Einsatz von Benzodiazepinen, also von Schlaf- und Beruhigungsmitteln.