App aus dem Rhein-Kreis Neuss Wie man online freie Heimplätze finden kann

Das Gute an dieser App, so Baum, sei die sofortige Übersicht über alle Seniorenheime. In der eigenen Stadt kenne man die Einrichtungen, aber nicht alle in den Nachbarstädten. Baum hat für ihre Tante einen Platz in Grevenbroich gefunden, und nach einer Wartezeit von vier Wochen kam die Seniorin in ein Altenheim in Korschenbroich, nah genug, um dort mal in der Mittagspause einen Besuch zu machen.