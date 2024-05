Pflege: Krankenkassen erwarten Beitragsschub Krankenkassen erwarten höheren Pflegebeitrag - die Folgen

Düsseldorf · Schon heute benötigen 1,2 Millionen Menschen in NRW Betreuung, es kommen mindestens 140.000 dazu. 2025 droht ein Beitragsschub in der Pflegeversicherung: Was das für Arbeitnehmer mit und ohne Kinder bedeutet.

28.05.2024 , 10:40 Uhr

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion