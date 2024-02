13 Prozent von Hormon-Erkrankung betroffen Woran merke ich als Frau, dass ich das PCO-Syndrom habe, Dr. Hahn?

Bereits im 17. Jahrhundert wurde PCOS erkannt. 1990 wurde das Krankheitsbild dann zum ersten Mal definiert. Es wird in der ärztlichen Ausbildung leider sehr stiefmütterlich behandelt. Das versuchen wir Endokrinologen aktuell zu ändern. In den neuen Lehrbüchern habe ich auch bei einem Kapitel mitgeschrieben. In der Vergangenheit hat sich das Thema keiner groß zu Herzen genommen und vorangetrieben. Das Syndrom ist schließlich nicht lebensbedrohlich und verursacht keine Schmerzen. Ich wundere mich darüber, dass die Endometriose gerade in aller Munde ist. Dabei ist das PCO-Syndrom genauso belastend wie jede chronische Erkrankung, die Schmerzen verursacht. Deswegen ist unsere Arbeit so wichtig, damit es bekannter wird, auch bei anderen ärztlichen Kollegen. Diese Wende sehen wir gerade langsam anlaufen.