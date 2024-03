Steigende Zahlen, mehr Todesfälle Wie gefährlich ist Schwarzer Hautkrebs?

Krebs entsteht immer dann, wenn das Erbgut in einer Zelle derart geschädigt wird, dass die Zelle beginnt, sich unkontrolliert zu teilen. Die körpereigenen Reparaturmechanismen funktionieren dann nicht mehr, die Zellen entarten. Das maligne Melanom ist ein bösartiger Hauttumor, er entsteht aus den Pigmentzellen (Melanozyten) der obersten Hautschicht. Er kann sich aus einem Leberfleck entwickeln oder auch spontan auf gesunder Haut entstehen – und zwar auch an Stellen unseres Körpers, die normalerweise eher seltener mit schädlicher UV-Strahlung in Kontakt kommen. Auch an Augen, Zehen oder im Genitalbereich kann Schwarzer Hautkrebs entstehen. Meist tritt Schwarzer Hautkrebs eher in fortgeschrittenem Alter auf.