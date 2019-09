Expertin warnt : Passivrauchen im Auto ist viel schlimmer als in verqualmter Kneipe

Düsseldorf Rauchen im Beisein von Kindern ist keine gute Idee. Das belegen viele Studien. Vor allem das Rauchen im Auto könnte für Kinder schwere Folgen haben, warnt nun eine Expertin.

Die Expertin für Tabakkontrolle am Deutschen Krebsforschungszentrum, Katrin Schaller, rät dringend davon ab, im Beisein von Kindern oder Schwangeren im Auto zu rauchen. „Selbst wenn man das Fenster ein ganzes Stück öffnet, steigt die Tabakrauchbelastung im Auto sehr schnell sehr stark an“, sagte die Heidelberger Biologin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Mitfahrer rauchten in einem geschlossenen Fahrzeug mehr schädlichen Tabakrauch ein als Gäste einer verqualmten Kneipe. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will am kommenden Freitag eine Gesetzesinitiative in den Bundesrat einbringen, um das Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren.