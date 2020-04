Hintergründe und Folgen : Was ist eine Pandemie?

Krankheiten wie der Coronavirus machen nicht Landesgrenzen Halt, sondern infizieren Menschen auf allen Kontinenten gleichermaßen. Doch dies ist nicht die erste Pandemie, die die Menschheit meistern musste. Wir erklären Ihnen, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Von Marcus Italiani

Was ist eine Pandemie?

Als Pandemie wird die Ausbreitung einer Krankheit über die Grenzen von Staaten und Kontinenten hinweg bezeichnet, die man nicht verhindern kann und die sich von Mensch zu Mensch überträgt. Die Bezeichnung stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie "das ganze Volk".

Welche Pandemie-Stufen gibt es?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kennt sechs Pandemiephasen, nach denen die Verbreitung eines Krankheitserregers auf den Menschen bewertet wird.

Phase 1: Zeit der saisonalen Grippe. Es sind weltweit keine Untertypen des Influenza-Virus beim Menschen bekannt.

Zeit der saisonalen Grippe. Es sind weltweit keine Untertypen des Influenza-Virus beim Menschen bekannt. Phase 2: Obwohl keine neuen Subtypen beim Menschen entdeckt werden konnten, kommt ein neuer Subtypus bei Tieren vor, der auch für Menschen gefährlich ist.

Obwohl keine neuen Subtypen beim Menschen entdeckt werden konnten, kommt ein neuer Subtypus bei Tieren vor, der auch für Menschen gefährlich ist. Phase 3: Vereinzelt treten Fälle einer Infektion mit einem neuen Subtypen bei Menschen auf, die möglicherweise unabhängig voneinander mit infizierten Tieren in Berührung gekommen sind. Allerdings wird die Krankheit nur sehr selten von Mensch zu Mensch übertragen. Phase 3 bezeichnet man auch als Beginn der Alarmphase. 3: Vereinzelt treten Fälle einer Infektion mit einem neuen Subtypen bei Menschen auf, die möglicherweise unabhängig voneinander mit infizierten Tieren in Berührung gekommen sind. Allerdings wird die Krankheit nur sehr selten von Mensch zu Mensch übertragen.

Vereinzelt treten Fälle einer Infektion mit einem neuen Subtypen bei Menschen auf, die möglicherweise unabhängig voneinander mit infizierten Tieren in Berührung gekommen sind. Allerdings wird die Krankheit nur sehr selten von Mensch zu Mensch übertragen. Phase 3 bezeichnet man auch als Beginn der Alarmphase.



Phase 4: Örtlich begrenzte Häufungen von Infektionen von Mensch zu Mensch treten nachweislich auf (beispielsweise 25 Infektionen innerhalb von zwei Wochen).

Örtlich begrenzte Häufungen von Infektionen von Mensch zu Mensch treten nachweislich auf (beispielsweise 25 Infektionen innerhalb von zwei Wochen). Phase 5: Die Infektionen häufen sich, sind aber immer noch örtlich begrenzt. Dennoch besteht mittlerweile ein erhebliches Pandemierisiko, da die Übertragung von Mensch zu Mensch zwar eingeschränkt, aber dennoch nachweislich vorhanden ist.

Die Infektionen häufen sich, sind aber immer noch örtlich begrenzt. Dennoch besteht mittlerweile ein erhebliches Pandemierisiko, da die Übertragung von Mensch zu Mensch zwar eingeschränkt, aber dennoch nachweislich vorhanden ist. Phase 6: Das Virus überträgt sich in der ganzen Bevölkerung nachweislich und in hoher Zahl von Mensch zu Mensch. Jetzt spricht man von einer Pandemie.

Wer entscheidet, was als Pandemie gilt?

Der Pandemie-Zustand wird vom Generaldirektor der WHO ausgerufen. Im Falle der Corona-Krise von 2020 ist dies am 11. März durch Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erfolgt, nachdem Phase 6 eingetreten ist.

Was ist der Unterschied zwischen einer Pandemie und einer Epidemie?

Im Gegensatz zur weltweit wirkenden und Grenzen überschreitenden Pandemie steht die örtlich begrenzte Epidemie. Wenn die Häufung einer bestimmten Erkrankung in einem begrenzten Gebiet so zahlreich auftritt, dass die Zahl der Erkrankten innerhalb eines bestimmten Zeitraums immer weiter ansteigt, dann spricht man von einer Epidemie oder Seuche. In Deutschland nennt man eine Krankheitswelle Epidemie, wenn etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung an ein und derselben Erkrankung leiden. Die Epidemie ist nicht nur auf Infektionskrankheiten beschränkt. Sobald die Zahl der Erkrankten nachlässt, bezeichnet man dies als Regression. Wenn die Krankheit in gehäuftem Ausmaß anhaltend in einer bestimmten Region auftritt, dann spricht man von einer Endemie.

Was war die größte Pandemie der Geschichte?

Die Pest (ca. 1347-1352)

Wahrscheinlich werden die meisten Menschen auf die Pest der Jahre 1347 bis 1352 tippen, wenn man sie nach der größten Pandemie der Geschichte fragen würde. Und in Relation zur Bevölkerung gesehen, ist das auch nicht falsch. Der „Schwarze Tod“, der sich seinerzeit vom Schwarzen Meer aus über die Handelsrouten ganz Europas bemächtigte, raffte in der alten Welt zwischen 20 und 25 Millionen Menschen dahin - das war ein Drittel der damaligen europäischen Gesamtbevölkerung.

Der Erreger der Pest war ein Bazillus namens Yersinia Pestis, der von Flöhen übertragen wurde, die zunächst auf Ratten „reisten“, dann auf die Menschen umsiedelten und den Erreger durch einen Biss auf ihre neuen Wirte übertrugen. Die Pest gehörte also zu den sogenannten „Zoonosen“ - Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen oder umgekehrt übertragen werden können. Heutzutage kann man sie mit Antibiotika behandeln. Diese Möglichkeit bestand damals nicht.

Gegenmaßnahmen reichten von Masken über das „Reinigen“ der Luft durch Feuer bis hin zur grausamen Isolierung Infizierter, deren Hauseingänge man verrammelte und sie so dem Tod überließ. Vielfach brach das öffentliche Leben völlig zusammen.

Die Spanische Grippe (1918-1920)

Zahlenmäßig mehr Opfer forderte die Spanische Grippe der Jahre 1918/19. Bis zu 50 Millionen Tote dürften auf ihr Konto gehen. Die Dunkelziffer soll bei 100 Millionen liegen. Rund 500 Millionen Menschen infizierten sich weltweit. Zahl der Kriegstoten zwischen 1914 und 1918: 17 Millionen. Der Erreger der Spanischen Grippe ist ein Subtyp A/H1N1des Influenza Virus.

Der Name der Krankheit führt in die Irre. Während des Ersten Weltkriegs herrschte im neutralen Spanien keine Zensur, weshalb die Presse über die Krankheit berichtete und ihr erstmaliger Ausbruch fälschlicherweise dort verortet wurde. Die Kriegsparteien hingegen verschwiegen den Ausbruch der Seuche. Dabei ist sie ursprünglich wohl aus den USA eingeschleppt worden, die 1917 in den Krieg eingetreten sind.

Als Gegenmaßnahmen wurden vielerorts Schulschließungen, Schutzmaskenpflicht und die Absage von Veranstaltungen angeordnet. An einigen Orten, an denen die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, war die Zahl der Erkrankten und der Toten höher als in anderen Gemeinden und Städten, die sich rigide an die Schutzmaßnahmen hielten. Ein bekanntes Opfer der Pandemie ist Frederick Trump, der Großvater des US Präsidenten Donald Trump. Er verstarb nach nur einem Tag des Unwohlseins an einer Lungenentzündung, die von der Spanischen Grippe verursacht worden war, am 30. Mai 1918. Zu diesem Zeitpunkt hatte man noch nicht allzu viele Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit ergriffen.

Weitere Seuchen

Eine seit circa 1980 andauernde Pandemie, die weltweit bislang rund 36 Millionen Todesopfer gefordert hat, ist die AIDS-Erkrankung, die durch das HIV-Virus hervorgerufen wird.

Die Asiatische Grippe tötete 1967/58 bis zu zwei Millionen Erkrankte. Vor der Entwicklung antiviraler Medikamente starben außerdem immer wieder Menschen an den Folgen der saisonalen Grippewelle. Auch heute sterben nach wie vor Menschen an Krankheiten, die durch das Influenza-A-Virus und seine Subtypen hervorgerufen werden. Besonders schwere Auswüchse hatte die Grippewelle der Jahre 2017/18, die weltweit rund eine halbe Million Todesopfer kostete und allein in Deutschland mit 25.100 Todesfällen die höchste Opferzahl der letzten 30 Jahre zu beklagen hatte. Nicht jede Grippe-Epidemie wurde indes zur Pandemie.

In der Vergangenheit litten die Menschen bereits unter Seuchen wie Masern, Pocken, Cholera oder Hämorrhagischem Fieber, die - wenn auch nicht als Pandemie bis heute regelmäßig in bestimmten Regionen auftauchen und epidemische Ausmaße annehmen.

Wie kann man sich auf eine Pandemie vorbereiten?

Im Grunde ist es immer schwierig, sich auf Pandemien vorzubereiten, deren medizinische Bekämpfung mangels eines Impfstoffes oder anderer wirksamer Arzneimittel nur in eingeschränktem Maße möglich sind. Die Einschränkung sozialer Kontakte und das Einhalten strikter Hygieneregeln sind das Minimum, das jeder einzelne Mensch dazu beitragen kann, eine Infektion zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern.

Vorbereitung auf Bundesebene

Doch wie bereiten sich ganze Gesellschaften auf eine Pandemie und ihre Folgen vor? Auf Bundesebene hat das Robert-Koch-Institut (RKI) dazu im Jahr 2007 einen „Nationalen Pandemieplan“ erarbeitet, in dem es zunächst heißt: „Zuvorderst greifen die zum Infektionsschutz und zur Seuchenbekämpfung vorgesehenen Mechanismen. Eine Influenzapandemie ist allerdings – wie andere Großschadenslagen auch – ein Schadensereignis, das einerseits durch eine Überforderung der initial zu seiner Bewältigung verfügbaren Infrastruktur gekennzeichnet ist, andererseits derart nachhaltige Schäden verursacht, dass die Lebensgrundlage zahlreicher Menschen gefährdet oder zerstört wird. Daher werden auch bei einer Pandemie die von Bund und Ländern errichteten Strukturen des Krisen- und Katastrophenmanagements für Großschadenslagen genutzt.“ Erarbeitet worden war der Plan als Reaktion auf den Ausbruch und pandemischen Verlauf der Influenza. In dem Dokument wird die ausreichende Bevorratung relevanter antiviraler Arzneimittel für medizinisches Personal sowie die Risikogruppen (ältere Menschen, Kinder) gefordert. Bei Influenza-Pandemien wie der Vogelgrippe 2005/06 oder der Schweinegrippe trug man zudem Sorge, dass genügend Krankenhausbetten zur Verfügung standen.

Ausbreitung hinauszögern

Daraus folgt zunächst, dass es wichtig ist, die Ausbreitung der Krankheit so lange wie möglich hinauszuzögern beziehungsweise zu verlangsamen. Hierzu rät das RKI in seinem Papier „Ergänzung zum Nationalen Pandemieplan – COVID-19 – neuartige Coronaviruserkrankung“: „In der aktuellen Situation, in der die meisten Fälle im Zusammenhang mit einem Aufenthalt im Risikogebiet oder lokalen Clustern auftreten, empfiehlt das Robert Koch-Institut eine Eindämmungsstrategie („Containment“). Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des ÖGD verfolgen das Ziel, einzelne Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verhindern. Um das zu erreichen, müssen Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden. Dies gelingt nur, wenn Kontaktpersonen von labordiagnostisch bestätigten Infektionsfällen möglichst lückenlos identifiziert und in (häuslicher) Quarantäne untergebracht werden. Das zuständige Gesundheitsamt ist mit den Betroffenen täglich in Kontakt, um rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten. Auch wenn nicht alle Erkrankungen und Kontakte rechtzeitig identifiziert werden können, bewirken diese Anstrengungen, dass die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung so stark wie möglich verlangsamt wird. Eine Erkrankungswelle in Deutschland soll hinausgezögert und deren Dynamik abgeschwächt werden.“

Entwicklung des Impfstoffes

Letztlich geht es demnach darum, möglichst viel Zeit für die Entwicklung eines Impfstoffes zu gewinnen. Die Vorbereitung auf die Impfung eines großen Teils der Bevölkerung stellt sich indes als besondere Herausforderung der Behörden heraus, denn gerade bei unbekannten Subtypen bestimmter Viren dauert es eine Weile, um einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Der Pandemieplan des RKI sieht dazu Folgendes vor: „Der Typ, Subtyp oder Stamm eines zukünftigen pandemischen Influenzavirus kann nicht vorhergesagt werden. Die Vorbereitungen von Bund und Ländern zielen daher darauf ab, die Zeitspanne bis zur Verfügbarkeit wirksamer Impfstoffe soweit wie möglich zu verkürzen. Zur Herstellung eines pandemischen Impfstoffes wird mit zwei Impfstoffherstellern zusammengearbeitet, die im Pandemiefall die Produktion für die gesamte Bevölkerung in Deutschland sicherstellen. Diese Produktion beginnt in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage und der Verfügbarkeit eines geeigneten Saatvirus in Phase 5 oder 6 auf Beschluss der Länder in Abstimmung mit dem Bund.“

Welche wirtschaftlichen Folgen hat eine Pandemie?

Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie hängen einerseits von ihrem Verlauf ab und andererseits von den Maßnahmen, die Politik und Gesundheitsbehörden ergreifen, um eine schnelle Ausbreitung zu verhindern. Während der Corona-Pandemie griff man einige Tage nach Bekanntwerden von Phase 6 in Deutschland auf Kontaktbeschränkungen, Schul-, Gaststätten- und Ladenschließungen zurück. In einigen Ländern wurde sogar ab einem gewissen Stadium die Ausgangssperre verhängt. Der Reiseverkehr wurde nahezu völlig eingestellt. All diese Maßnahmen schützen die Bevölkerung vor Ansteckung, schaden aber auf Dauer der Wirtschaft. Denn mittlerweile gibt es in mehr als 180 Ländern der Welt Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Zuerst waren Gastronomen, kleinere Dienstleister und der Einzelhandel von den Maßnahmen betroffen. Mittlerweile fährt ein Großteil der Unternehmen die Produktion herunter - und das branchenunabhängig.

Armut als gesellschaftliche Folge

Das hat natürlich Auswirkungen auf alle Gesellschaftsschichten, die man nun vielerorts aufzufangen versucht, auch wenn schätzungsweise weltweit bis zu 65 Millionen Menschen in die Armut abrutschen werden. In einigen Ländern gibt es das politische Instrument der Kurzarbeit, bei dem der Staat nach entsprechender Beantragung große Teile des Lohns der Belegschaft des betreffenden Betriebes übernimmt, während die Angestellten ihre Arbeitszeit deutlich verkürzen. Allerdings hängt auch hier die Wirksamkeit wieder von der Dauer der Pandemie ab. Kurzarbeitergeld kann in Deutschland im Normalfall bis zu zwölf Monate lang gezahlt werden. In Ausnahmesituationen kann der Bezug per Rechtsverordnung auf 24 Monate ausgedehnt werden.

Ökonomische Schätzungen der finanziellen Folgen

In der von Allianz und Rheinisch-Westfälischem Institut für Wirtschaftskunde im Jahr 2006 veröffentlichten Studie „Pandemie: Risiko mit großer Wirkung“ wird eine Schätzung von Weltbank-Ökonom Milan Brahmbhatt präsentiert, nach der eine große Pandemie, die weltweit zu den beschriebenen Maßnahmen führt, der Volkswirtschaft einen Schaden von 683 Milliarden Euro zufügen würde.