Stiftung Warentest warnt Vorsicht bei gefälschten Abnehmspritzen

Drei Präparate sind derzeit In Deutschland für die Behandlung von stark übergewichtigen Menschen ohne Diabetes zugelassen: Wegovy (Wirkstoff Semaglutid), Mounjaro (Tirzepatid) und Saxenda (Liraglutid). Aber nur dann, wenn die Behandelten einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30 haben oder einen BMI von 27 und dazu Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder eben Diabetes. Ozempic ist nur für Diabetiker vom Typ II zugelassen. Gerade dieses Präparat werde aber häufig im Internet zum Kauf angeboten, so die Stiftung Warentest. Die Organisation warnt ausdrücklich vor dem leichtfertigen Online-Kauf von Ozempic-Pens: Es handele sich hierbei oft um Fälschungen, deren Inhaltsstoffe und Menge nicht bekannt seien und die teilweise sogar verbotene Substanzen enthalten könnten. Es habe sogar Produkte gegeben, so die Tester, die statt Semaglutid Insulin enthielten – was lebensgefährliche Folgen bei falscher Anwendung haben kann. Außerdem rät die Behörde zur Vorsicht beim Kauf eines Produktes namens „Lemon Bottle“. Der Hersteller verspricht, dass dieses Serum Fettdepots im Körper auflöse. Es fehlten allerdings seriöse Studien, welche die angegebene Wirkung der aufgeführten Inhaltsstoffe belegten, so die Warentester. Außerdem habe die Schweizer Arzneimittelbehörde in ihrem eigenen Labor in Lemon-Bottle-Proben aus verschiedenen Quellen „keinen der deklarierten Inhalts­stoffe nach­weisen können“.