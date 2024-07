Forscher alarmiert Macht Wirkstoff in Abnehmspritze die Augen krank?

Für viele Menschen erscheinen Abnehmspritzen als ideale Unterstützung im Rahmen einer Therapie bei Typ-II-Diabetes oder Adipositas. Die Substanz Semaglutid, die etwa in den Präparaten mit den Handelsnamen Ozempic oder Wegovy enthalten ist, steht nun unter einem unschönen Verdacht: Ein internationales Forscherteam berichtet in der Fachzeitschrift „Jama Ophthalmology“ über eine neue Studie, die auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Wirkstoffes Semaglutid und einer Augenerkrankung namens nicht arterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION) hinweist. Hierbei kommt es zu einer akuten Durchblutungsstörung im Sehnerv, was zum plötzlichen Sehverlust auf einem Auge führen kann. Diabetiker tragen ohnehin ein erhöhtes Risiko für diese Erkrankung.