Fragen und Antworten Was Sie zum Thema Organspende wissen müssen

Wie kann man der Organspende widersprechen?

In Deutschland gibt es noch kein Widerspruchsregister wo Bürger ihre Ablehnung einer Organspende eintragen lassen können. Es genügt die Willensbekundung per Ausweis oder auch nur ein Zettel in der Geldbörse, wo der Betroffene festhält, dass er kein Organspender sein will.