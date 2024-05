Vom Schlupflid zur Muskelschwäche Diagnose falsch – OP abgesagt

Unser Autor stand vor einer Operation am Auge. Bei der Untersuchung am Tag vorher änderte sich plötzlich die Einschätzung, und der Eingriff wurde gecancelt. Was steckte dahinter? Ein Lehrstück aus dem Medizin-Alltag.

09.05.2024 , 09:56 Uhr

Der Trierer Lidchirurg Uwe Peter Press (l.) bei der Arbeit – gottlob nicht bei unserem Autor. Foto: BBT-Gruppe