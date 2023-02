Laut „Öko-Test“ Viele Kinderlebensmittel enthalten versteckte Zuckerbomben

Was die Öko-Tester besonders dreist finden: Viele Hersteller bewerben die Zuckerbomben als gesund. Dabei stecke in ihnen häufig mehr Zucker als in den vergleichbaren Produkten für Erwachsene. „Für Babys ausgelobte zuckrige Breie, Quetschies und Kekse sind ganz besonders problematisch, weil sie den Geschmack stark auf pappsüßes Essen prägen“, fasst es der Test zusammen.