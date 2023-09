Neue Studie über obsessive Beziehungen Wenn aus Liebe Besessenheit wird

Das Forscherteam um Federico Contu von der La Sapienza Universität in Rom hat rund 750 jüngere Erwachsene, die in einer festen Beziehung leben, in drei unterschiedlich aufgebauten Interviewaktionen nach ihrem Selbstwertgefühl und ihrer Neigung zu Übergriffigkeiten in der Partnerschaft befragt. Dabei zeigte sich beispielsweise: Wer Aussagen wie „Ich fühle mich gedemütigt“ und „Ich fühle mich nicht respektiert“ als zutreffend deklarierte, stimmte eher solchen Sätzen zu wie „Ich habe fast zwanghafte Gefühle für meinen Partner“ und „Ich will immer wissen, wo er gerade ist“. Weniger Zustimmung fanden hingegen Aussagen wie „Durch die Beziehung kann ich eine Vielzahl von Erfahrungen machen“.