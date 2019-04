Arbeitnehmer in NRW : Psychische Krankheiten erstmals Hauptursache für Krankschreibungen

Arbeitnehmer in NRW

Eine Frau legt ihren Kopf in die Hände (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Immer mehr Arbeitnehmer haben sich 2018 in nordrhein-Westfalen wegen psychischer Erkrankungen krankschreiben lassen. Die Gesamtzahl der Krankheitstage pro Arbeitnehmer stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

Mit durchschnittlich 2,9 Fehltagen je Erwerbstätigem lagen sie an der Spitze der Krankheitsstatistik, wie die Techniker Krankenkasse am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Laut ihrem Gesundheitsreport kam der bisherige Spitzenreiter Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 2,8 Fehltagen auf den zweiten Platz. Wegen Atemweginfektionen waren die Erwerbstätigen im Schnitt 2,4 Tage krankgeschrieben.