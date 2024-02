Zecken-Experten warnen Ganz Deutschland ist mittlerweile FSME-Verbreitungsgebiet

Nach dem milden Winter und mit Blick auf die künftige Entwicklung warnen Zecken-Experten vor einem bundesweiten Risiko für die gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). „Ganz Deutschland ist ein Endemie-Gebiet für FSME geworden, mit deutlichen regionalen Unterschieden“, sagte Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim in Stuttgart, am Dienstag. Sie warnte: „Wir können uns nirgendwo mehr richtig sicher sein.“ Die Forschung identifiziere - vor allem in Baden-Württemberg - immer mehr sogenannte kleinere Naturherde, also räumlich begrenzte Gebiete mit Zecken, die den FSME-Erreger in sich tragen. Als Endemie-Gebiet man wird eine geografische Region bezeichnet, in der eine bestimmte Erkrankung auftritt.