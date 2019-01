Immer mehr Infektionen: WHO erklärt Impfgegner und Grippe zu globalen Bedrohungen

Düsseldorf Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine Liste der zehn größten globalen Bedrohungen herausgegeben. Darauf stehen auch Impfgegner und die Gefahr einer weltweiten Grippeepidemie.

Fieberschübe, Hautausschlag und ein aufgedunsenes Gesicht - das sind die typischen Symptome von Masern. Einer Kinderkrankheit, an der eigentlich niemand mehr erkranken müsste - und doch steigen die Zahlen wieder. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) um weltweit 30 Prozent. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) traten 2018 deutschlandweit 929 Masernfälle auf, 209 davon in NRW auf. Der Zielwert sei jedoch ein Masernfall pro eine Millionen Einwohner - also 82 Fälle in einem Jahr in ganz Deutschland. Dass dem nicht so ist - da sind sich RKI und WHO einig - liegt an Impflücken bei Kleinkindern und bei jungen Erwachsenen. Deshalb hat die WHO Impfgegner nun zu den zehn größten globalen Bedrohung erklärt. Weltweit könnten 1,5 Millionen Todesfälle verhindert werden, wenn die Impfbereitschaft verbessert würde, heißt es in dem am Sonntag in Genf veröffentlichten WHO-Bericht. Darin präsentiert die Organisation einen Fünf-Jahres-Plan zur Steigerung der Weltgesundheit. Impfungen seien eine der kostenwirksamsten Methoden, um Krankheiten zu vermeiden, heißt es in dem Bericht. Durch sie würden jedes Jahr zwei bis drei Millionen Todesfälle verhindert. Je weniger Menschen jedoch geimpft seien, umso leichter breiteten sich Krankheiten aus, die eigentlich ausgerottet werden könnten.