Nach WHO-Anfrage China meldet keine ungewöhnlichen Erreger nach Atemwegsinfekten

China hatte im Dezember vergangenen Jahres seine strengen Covid-Beschränkungen aufgehoben. Damit tritt die Volksrepublik nun in die erste volle Wintersaison seit der Pandemie ein. Viele andere Länder verzeichneten ähnliche Zunahmen von Atemwegserkrankungen, nachdem sie ihre Maßnahmen gelockert hatten. „Es handelt sich um einen relativ großen saisonalen Anstieg, der vielleicht zum Teil auf Zufall zurückzuführen ist“, sagte Ben Cowling, Epidemiologe an der Universität Hongkong, zu der Entwicklung in China. „Zum Teil aber auch darauf, dass es eine gewisse 'Immunitätsschuld' nach kleinere Winterausbrüchen in den vergangenen drei Jahre gibt.“