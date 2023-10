Medizinische Versorgung Für Kinder gibt es immer weniger Betten in deutschen Krankenhäusern

In kleineren Fachrichtungen macht sich der Rückgang deutlicher bemerkbar. So sank etwa in der Kinderchirurgie von 2012 bis 2022 die Zahl der Betten von gut 1.900 auf rund 1.500. Die Kinderkardiologie verzeichnete einen Rückgang von knapp 600 auf zuletzt gut 500 Betten, in der Neugeborenenmedizin wurden von gut 2.400 Betten knapp 300 eingespart. Die Kinderheilkunde stellte 2022 mit gut 14.900 Betten mehr als die Hälfte (58 Prozent) der gesamten Bettenkapazität in der Kindermedizin. 2012 waren es noch knapp 16.200 Betten gewesen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte als einzige Fachrichtung einen Zuwachs verzeichnen: Im vergangenen Jahr gab es hier knapp 6.800 Betten – gut 900 mehr als zehn Jahre zuvor.