Der giftigste Fisch Europas : Gefährliches Gifttier in Europa: Das Petermännchen

Vor dem Stich des Petermännchens sollte man sich hüten. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Heidelberg (rpo). Beim Baden in flachen Küstengewässern muss man besonders vorsichtig sein. Denn der giftigste Fisch Europas, das so genannte Petermännchen, lauert dort vor allem in Sand und Schlamm, berichtete die Fachzeitschrift "Der Hautarzt".

Die Stiche des Echiichthys draco verursachten extreme und meist lang anhaltende Schmerzen. Außerdem drohten Schwellungen und Blasen, Schweißausbrüche, Brechreiz, Kreislaufbeschwerden und Atemnot. Zu Todesfällen sei es aber bisher nicht gekommen.

Das Petermännchen gehört zur Familie der Drachenfische und ist dem Bericht zufolge in der gesamten Küstenregion des Atlantiks von Norwegen bis Senegal, in der Nordsee, dem Mittelmeer und Schwarzen Meer beheimatet. Er lebe als Grundfisch in Sand und Schlamm, wo er regungslos verharre, um auf seine Beute zu lauern. Zu Unfällen mit Menschen komme es meist zufällig, wenn der Badende den gut getarnten Fisch mit Hand oder Fuß berühre.

Da es bislang kein Gegenmittel zur Behandlung eines Stiches gebe, sei Vorsicht beim Waten in flachen Gewässern die beste Schutzmaßnahme. Nach einem Stich solle auf jeden Fall die Wunde sofort gründlich ausgewaschen werden, raten die Ärzte.