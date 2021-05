"WhatsAppitis" : Wie das Dauer-Chatten krank macht

Düsseldorf Den Handy-Nacken oder Mausarm kennen inzwischen viele Smartphone-Nutzer. Jetzt haben spanische Ärzte jedoch ein neues "Handy-Leiden" entdeckt: die WhatsAppitis. Wie man sie bekommt, und was dabei passiert.

Das Smartphone ist inzwischen für viele zum Dauerbegleiter geworden: E-Mails lesen, Facebook checken und natürlich Chatten - das kleine Gerät ist im ständigen Einsatz - und das hat seine Folgen. In der Fachzeitschrift "The Lancet" wurde vor kurzem eine völlig neue Diagnose vorgestellt, die "Whatsappitis". Wie die spanische Ärztin Ines Fernandez-Guerrero berichtet, war eine junge Frau mit Sehnenentzündung in beiden Daumen zu ihr gekommen.

Als Ursache für die Beschwerden stellte sich bald heraus, dass die Patientin über die Weihnachtsfeiertage ausführlich den Chat-Dienst WhatsApp benutzt hatte. Sechs Stunden am Stück hielt die Frau ihr 130 Gramm schweres Mobiltelefon in den Händen und schrieb mit beiden Daumen weihnachtliche Chat-Nachrichten wie am Fliesband. Die Folge: Starke Schmerzen in Händen und Daumen.