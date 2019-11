Umfrage : Das raubt den Menschen in Deutschland den Schlaf

Das raubt den Menschen in Deutschland den Schlaf

Frankfurt Viele Menschen schlafen schlecht. In etwa jedem fünften Fall ist ein schnarchender Partner der Grund. Doch häufig liegen die Ursachen einer Umfrage zufolge tiefer.

Grübeleien bringen einer Umfrage nach mehr als jeden Dritten in Deutschland (39 Prozent) um den Schlaf. Bei den Frauen schläft fast jede zweite regelmäßig schlecht, weil Sorgen sie plagen, wie aus der Erhebung des evangelischen Magazins „chrismon“ hervorgeht.

Fast jeder fünfte Befragte (18 Prozent) kommt wegen einer schnarchendem Partnerin oder eines schnarchenden Partners nachts nicht zur Ruhe, wie es weiter heißt. Bei zwölf Prozent liegt es an Verkehrslärm, bei jedem zehnten an zu viel Licht im Schlafzimmer und bei neun Prozent an Kindern. Acht Prozent werden von Alpträumen gequält. 42 Prozent erklärten, bei ihnen treffe nichts davon zu.