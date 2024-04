Unsteriles Zubehör US-Behörde meldet erste HIV-Infektionen durch kosmetische Behandlung

Das Gesundheitsministerium von New Mexico nahm im Sommer 2018 eine Untersuchung des Salons auf, nachdem eine Frau in den 40ern positiv auf HIV getestet worden war, obwohl sie keine bekannten Risikofaktoren hatte. Die Frau berichtete, sie sei bei der Behandlung in dem Salon im Frühjahr mit Nadeln in Berührung gekommen. Der Salon wurde nach Beginn der Ermittlungen im Herbst 2018 geschlossen.