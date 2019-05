Zwei Millionen Dollar pro Einmaldosis : Teuerstes Medikament der Welt bekommt Zulassung in den USA

Zürich/New York Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in den USA die Zulassung für eine neue Gen-Therapie bekommen. Sie kostet gut zwei Millionen Dollar pro Einmaldosis. Profitieren von der neuen Arznei sollen Kleinkinder.

Die US-Behörde FDA genehmigte am Freitag den Einsatz von Zolgensma bei Kindern unter zwei Jahren zur Behandlung der Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA). Diese führt zu einer fortschreitenden Verkümmerung der Muskeln und zu einem frühen Tod oder zu lebenslanger Behinderung. Novartis hat mit dem Mittel eine Diskussion über die Kosten von Gen-Therapien angestoßen. Der Konzern rechnet noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung auch in Europa und Japan. Mit dem hohen Preis handelt es sich bei Zolgensma nach verschiedenen Berichten um die teuerste Arznei der Welt.

Novartis tritt in Konkurrenz zu dem Mittel Spinraza des US-Biotechnologieunternehmen Biogen. Diese Arznei, die alle vier Monate verabreicht werden muss, schlägt im ersten Behandlungsjahr mit 750.000 Dollar zu Buche und in der Folge mit 375.000 Dollar pro Jahr. Novartis hatte für das nun in den USA genehmigte Mittel zuletzt eine Preisspanne von 1,5 Millionen bis fünf Millionen Dollar in den Raum gestellt. Zolgensma gehört zum Repertoire von Novartis, seit der Schweizer Konzern 2018 das Chicagoer Unternehmen AveXis für 8,7 Milliarden Dollar kaufte.