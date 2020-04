Neue Studie zu Covid-19 aus Aachen : Männer haben doppelt so oft schwere Verläufe

Männer haben doppelt so oft schwere Verläufe

Aachen Das Universitätsklinikum Aachen hat bereits 50 Covid-19-Fälle stationär behandelt und jetzt erste Ergebnisse publiziert. Offenbar werden Männer härter von der Krankheit getroffen als Frauen.

24 Patienten, also knapp die Hälfte der Aachener Fälle, entwickelten ein schweres Lungenversagen, das in der Medizin unter dem Begriff ARDS („Acute Respiratory Distress Syndrome“, akutes Atemnotsyndrom) geführt wird. Von diesen Patienten starben drei, 21 werden noch weiter in Klinik versorgt; keiner konnte entlassen werden, anders als bei den Nicht-ARDS-Fällen, von denen bereits acht wieder nach Haus durften.