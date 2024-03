180.000 Briefe Warum das RKI jetzt 5-Euro-Scheine per Post verschickt

In der Wissenschaft ist es in der Tat nicht unüblich, mit Geld Menschen davon zu überzeugen, an Studien teilzunehmen. Laut einem Vorabtest des RKI könne so die Teilnahmequote um 13 Prozent gesteigert werden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das Institut geht demnach aber nicht davon aus, dass die Mehrheit der angeschriebenen Bürger tatsächlich teilnehmen wird. Es wird also in Kauf genommen, dass diese die fünf Euro geschenkt bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Dafür gibt es Kritik.