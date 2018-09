Britische Analyse: Mikroplastik gelangt auch über Mücken in die Nahrungskette

Paris Mücken können Krankheiten übertragen, das ist bekannt. Neu ist, dass sie auch schädliches Mikroplastik in die Nahrungskette einschleusen - indem sie von Vögeln und anderen Tieren gefressen werden.

Das Forscherteam untersuchte die Aufnahme der umweltschädlichen Mikrokügelchen bei den Stechmücken im Labor. Doch nach Ansicht der Wissenschaftler ist es "hochwahrscheinlich", dass genau dieser Prozess derzeit schon in der Natur abläuft - und auch bei anderen Insekten so stattfindet.

Studienleiterin Amanda Callaghan von der University of Reading sagte: "Das Bedeutende ist, dass dies sehr wahrscheinlich weit verbreitet ist." Den Forschern gelang nach eigenen Angaben damit erstmals der Nachweis, dass die Mikrokügelchen aus dem Wasser durch fliegende Insekten über die Luft wieder an Land gelangen - ein zusätzlicher Weg für diese Art Umweltbelastung.

Unter Mikroplastik werden Kunststoffteilchen verstanden, die kleiner als fünf Millimeter sind. Plastiktüten etwa zerfallen in den Meeren und in anderen Gewässern in diese kleinen Stückchen. Auch beim Waschen von synthetischen Textilien, durch den Abrieb von Autoreifen oder über Kontaktlinsen gelangt Mikroplastik ins Abwasser und so auch in Flüsse und Meere. Kläranlagen können Mikroplastik nur bedingt herausfiltern.