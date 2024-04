Laut Medienbericht Krankenstand auch Anfang 2024 auf Rekordniveau

„Beim Krankenstand in Deutschland ist keine Entwarnung in Sicht“, sagte Kassen-Chef Andreas Storm dem „RedaktionsNetzwerk Deuschland“. Vielmehr hätten sich nach den Rekordwerten in den Jahren 2022 und 2023 die hohen Ausfallraten bei den Beschäftigten auch im ersten Quartal 2024 verfestigt.