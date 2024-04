Infektionszahlen weltweit steigen Malaria – Was Reisemediziner empfehlen

Malaria wird durch einzellige Erreger (Plasmodien) hervorgerufen, die von weiblichen Anopheles-Stechmücken von Mensch zu Mensch übertragen werden. Während des Stichs einer infizierten Mücke gelangen die Erreger in die Blutbahn des Menschen und dann in die Leber. Innerhalb von ein bis zwei Wochen vermehren sich die sogenannten Merozoiten so stark, dass sie die befallenen Leberzellen zum Platzen bringen und so wieder zurück in die Blutbahn gelangen. Dort befallen sie die roten Blutkörperchen und vermehren sich erneut so stark, bis auch diese Zellen platzen und die Erreger wieder in die Blutbahn gelangen. Nach mehreren Vermehrungskreisläufen sind dann entsprechend viele rote Blutkörperchen von dem Erreger befallen.